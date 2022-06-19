Новый ЗРК «Тор» получит больше ракет

Представитель завода «Купол» заявил, что новая модификация ЗРК «Тор» получит больше ракет

Новая модификация зенитного ракетного комплекса «Тор» получит удвоенный боекомплект, при этом его корпус будет облегчен. Об этом рассказал помощник гендиректора завода-производителя «Купол» Вячеслав Карташов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Он пояснил, что завод уже приступил к разработке нового модуля. В нем «Купол» воплотит технические решения, отработанные в арктике, в том числе речь идет о программном обеспечении. Кроме того, ЗРК получит удвоенный боезапас, новый облегченный корпус. По словам представителя завода, на сегодняшний день это единственное средство ПВО, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске.

«Рождается новый “Тор”, который будет достоин своих отцов и братьев», — заключил Карташов.

Ранее Минобороны России показало ЗРК «Тор-М2», у которых есть важная функция — прикрытие более мощных ЗРК «Бук-М3». Расчеты часто меняют позиции, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут охоту за российскими зенитчиками.