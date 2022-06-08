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Минобороны показало работу комплексов «Тор-М2» на Украине

Минобороны опубликовало видео работы комплексов «Тор-М2» и «Бук-М3» на Украине

Министерство обороны России показало работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что группировка противовоздушной обороны (ПВО) отслеживает и сбивает все цели, которые представляют угрозу для российских войск и мирных жителей — самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

В ведомстве отметили, что в смешанной группировке ПВО у ЗРК «Тор-М2» есть еще одна важная функция — прикрытие более мощных ЗРК «Бук-М3». Расчеты часто меняют позиции, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут охоту за российскими зенитчиками.

«Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность. За жизни наших ребят, за нашу Родину. И мы стараемся максимально сосредоточиться на выполнении поставленной задачи», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ в Донбассе несут существенные потери в живой силе. Кроме того, противник испытывает трудности с вооружением и техникой.

Варвара Кошечкина
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