Минобороны доложило о существенных потерях ВСУ в Донбассе

Минобороны РФ доложило о существенных потерях в живой силе у группировки ВСУ в Донбассе

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе несет существенные потери как в живой силе, так и в вооружении и технике. Об этом в среду, 8 июня, доложил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР) были убиты более 300 украинских солдат.

Кроме того, ВСУ в ходе боев потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники, добавили в Минобороны.

Около населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские, Изюм, Дергачи и Чернобаевка за минувшие сутки российская армия сбила 11 украинских беспилотников, разъяснил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, уточнили в российском военном ведомстве.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.