Трампа уличили в отсутствии стратегии по Ирану

FT: Стратегия Трампа в отношении Ирана неясна и сопряжена с серьезными рисками

Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана неясна и сопряжена с серьезными экономическими и политическими рисками в преддверии промежуточных выборов. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Никакой стратегии нет. Он придумывает все на ходу. А тем временем вы больше платите за бензин, продукты и товары», — заявил конгрессмен-демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу.

Военные риски заключаются в том, что возобновление ударов может привести к эскалации конфликта, если Иран продолжит отвечать атаками на союзников, войска и объекты США, полагая, что Трамп в итоге отступит. Кроме того, возобновление боевых действий может истощить запасы и привести к дополнительному износу американской военной техники.

«Точные авиаудары — это очень ресурсоемкие мероприятия для разведывательного сообщества — как военного, так и национального — и они, как правило, отвлекают активы, внимание и фокус с других областей, за которыми мы хотели бы наблюдать», — сказала Карен Гибсон, генерал-лейтенант армии США в отставке и экс-директор разведки Центрального командования США, которое курирует американские военные операции на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.