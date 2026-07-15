Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 15 июля 2026Мир

Трампа уличили в отсутствии стратегии по Ирану

FT: Стратегия Трампа в отношении Ирана неясна и сопряжена с серьезными рисками
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана неясна и сопряжена с серьезными экономическими и политическими рисками в преддверии промежуточных выборов. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Никакой стратегии нет. Он придумывает все на ходу. А тем временем вы больше платите за бензин, продукты и товары», — заявил конгрессмен-демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу.

Военные риски заключаются в том, что возобновление ударов может привести к эскалации конфликта, если Иран продолжит отвечать атаками на союзников, войска и объекты США, полагая, что Трамп в итоге отступит. Кроме того, возобновление боевых действий может истощить запасы и привести к дополнительному износу американской военной техники.

«Точные авиаудары — это очень ресурсоемкие мероприятия для разведывательного сообщества — как военного, так и национального — и они, как правило, отвлекают активы, внимание и фокус с других областей, за которыми мы хотели бы наблюдать», — сказала Карен Гибсон, генерал-лейтенант армии США в отставке и экс-директор разведки Центрального командования США, которое курирует американские военные операции на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В российском регионе начали выдавать QR-коды для АЗС только через «Макс»
    Россиянам назвали самую безопасную температуру пищи
    ВС России получили новую модификацию «Ланцета»
    Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой
    Сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России
    Российский космонавт рассказала о суперожидании от полета на МКС
    В турецком клубе объяснили невыплату зарплаты российскому футболисту
    Китайский производитель оценил шансы потягаться с Toyota
    Задержание готовившего теракт на нефтяном предприятии россиянина попало на видео
    Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok