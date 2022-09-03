Назван способный противостоять новым угрозам НАТО российский ракетный комплекс

NI заявил, что российский ЗРК «Тор» способен противостоять новым угрозам НАТО

Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» способен противостоять новым угрозам НАТО, таким как высокоточные управляемые боеприпасы. Об этом заявил обозреватель The National Interest Чарли Гао.

Он назвал его более эффективным, чем система противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и предположил, что новый ЗРК сможет полностью ее заменить.

Гао отметил, что «Тор», принятый на вооружение в 1985 году и в дальнейшем модернизированный, быстрее выпускает ракету за счет систему вертикального старта. «Тор-М2», по его словам, способен перехватывать четыре цели одновременно, в том числе ракеты полевой реактивной артиллерии, подобно «Железному куполу» Израиля.

Автор указал, что зенитно-ракетный комплекс предназначен для дивизионного звена, в отличие от «Панциря», у него более маневренные ракеты.

При этом «Тору» могли поставить более легкие боевые цели, допустил обозреватель, в то время как «Панцирь» мог получить задачу по борьбе с очень маленькими беспилотниками и иными объектами, которые ЗРК поразить не в состоянии.

Ранее журналист Al Jazeera Ала ад-Дин Хадир заявил, что три российские ракеты заставили НАТО признать свою беспомощность против Москвы. Автор статьи назвал оружие Москвы, наводящее ужас на Запад. Одной из таких разработок стала ракета «Сармат», которая может поражать цели на расстоянии свыше 11 тысяч километров.

