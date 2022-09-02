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Названы три наводящие ужас на НАТО российские ракеты

Al Jazeera: российские ракеты «Сармат», «Кинжал» и «Циркон» наводят ужас на НАТО

Фото: министерство обороны РФ / РИА Новости

Три российские ракеты заставили НАТО признать свою беспомощность против Москвы, пишет журналист Al Jazeera Ала ад-Дин Хадир.

Автор статьи назвал оружие Москвы, наводящее ужас на Запад. Одной из таких разработок стала ракета «Сармат», которая может поражать цели на расстоянии свыше 11 тысяч километров. «Подобное оружие удерживает Европу и США от попыток спровоцировать Россию», — подчеркнуло издание.

Кроме того, журналист указал, что началось серийное производство гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», продолжается выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал». Последний ракетный комплекс уже успел доказать свою эффективность во время специальной операции на Украине. Ракета способна развивать скорость до 14,8 тысячи километров в час, подчеркнул Ала ад-Дин Хадир.

«Российские ракеты — одна из причин, которая не дает Западу тыкать "русского медведя" палкой, что может спровоцировать третью мировую войну. Никто к ней не готов», — прокомментировал военный аналитик Ид ат-Туфан.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные трижды использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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