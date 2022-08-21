Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации

Глава Минобороны Шойгу сказал, что ВС РФ трижды использовали ракету «Кинжал» в ходе СВО

Вооруженные силы (ВС) России трижды использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-1».

Шойгу отметил, что ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». Он указал, что ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить. Министр добавил, что гиперзвуковая ракета может развивать скорость до более 10 Махов, меняя по пути следования траекторию в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

20 августа глава Минобороны сообщил, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение. По его словам, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году.

Ранее Сергею Шойгу в ходе посещения международного военно-технического форума «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО).