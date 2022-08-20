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Шойгу представили систему с ИИ для преодоления ПВО

Шойгу на форуме «Армия-2022» представили систему с ИИ для преодоления ПВО

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения международного военно-технического форума «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО», — сказал начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства полковник Василий Елистратов.

В августе военный инновационный технополис «Эра» на форуме «Армия-2022» показал два наземных робототехнических комплекса (РТК) «Богомол» и «Платформа-МУЛ», предназначенные для перевозки раненых и боеприпасов.

В том же месяце Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.

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Иван Потапов
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