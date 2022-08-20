Российские «Богомол» и «Платформа-МУЛ» перевезут раненых и боеприпасы

Технополис «Эра» на форуме «Армия-2022» показал РТК «Богомол» и «Платформа-МУЛ»

Военный инновационный технополис «Эра» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» показал два наземных робототехнических комплекса (РТК) «Богомол» и «Платформа-МУЛ», предназначенные для перевозки раненых и боеприпасов. Об этом ТАСС рассказал старший оператор Александр Забелин.

Комплексы произведены Научно-производственным объединением (НПО) «Аванти».

«Основная идея заключается в том, чтобы можно было подвозить боеприпасы и раненых, так как здесь предусмотрена установка места носилок, а также подстановка дополнительного инженерного оборудования для выполнения различных задач», — сказал специалист.

По его словам, «Богомол» имеет турель, которую можно заменить на контейнер для транспортировки вещей или носилки. Отмечается, что этот РТК способен преодолевать водные препятствия. Грузоподъемность «Богомола» составляет 150 килограммов. В отличе от него, «Платформа-МУЛ» может переносить до 200 килограмов грузов.

Забелин добавил, что эти РТК могут использоваться в качестве стартовой площадки для беспилотников-камикадзе. «Также предусматривается идея о том, чтобы использовать как стартовую площадку для БЛА-камикадзе, который здесь тоже представлен, как мобильный ретранслятор и как возможность использования в аварийно-спасательных работах», — сказал старший оператор.

В августе Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.