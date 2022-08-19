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В России представили систему слежения за воздушным роем дронов

ЦКБА на форуме «Армия-2022» представило систему слежения за воздушным роем дронов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делали, запускали рой из 20 [летательных аппаратов]: самолеты, ракеты, беспилотники были, вертолет зависал. И все прямо показывает: если вертолет стоит на месте, то он на месте, если он двигается, то стрелка показывает. Контролирует все [в радиусе] от 400 метров до 80 километров», — сказал представитель ЦКБА Михаил Масальцев.

По его словам, система может объединять до 24 неподвижных радиолокационных станций, самостоятельно определять тип летательного аппарата и отображать его на мониторе оператора. «На мониторе показывается: либо это беспилотник завис, либо это самолет, либо вертолет, либо это ракета летит. Все прямо в картинках четко видно», — сказал специалист.

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Изначально «Лиса», представленная на мероприятии, была способна сбрасывать на противника до восьми гранат.

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Иван Потапов
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