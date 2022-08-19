В России представили систему слежения за воздушным роем дронов

ЦКБА на форуме «Армия-2022» представило систему слежения за воздушным роем дронов

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы делали, запускали рой из 20 [летательных аппаратов]: самолеты, ракеты, беспилотники были, вертолет зависал. И все прямо показывает: если вертолет стоит на месте, то он на месте, если он двигается, то стрелка показывает. Контролирует все [в радиусе] от 400 метров до 80 километров», — сказал представитель ЦКБА Михаил Масальцев.

По его словам, система может объединять до 24 неподвижных радиолокационных станций, самостоятельно определять тип летательного аппарата и отображать его на мониторе оператора. «На мониторе показывается: либо это беспилотник завис, либо это самолет, либо вертолет, либо это ракета летит. Все прямо в картинках четко видно», — сказал специалист.

В августе на форуме «Армия-2022» представитель компании-разработчика «Промкомпозит» рассказал о планах создания «гуманной» версии ударного беспилотника «Лиса», который будет не давать силам противника спать по ночам, скидывая гранаты неподалеку от них.

Изначально «Лиса», представленная на мероприятии, была способна сбрасывать на противника до восьми гранат.