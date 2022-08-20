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Шойгу сообщил о начале серийного производства ракет «Циркон»

Глава Минобороны Шойгу сообщил о начале серийного производства морских ракет «Циркон»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение, соответствующие документы будут подписаны в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон", у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Шойгу добавил, что также в России продолжается производство других гиперзвуковых ракет «Кинжал». «Наш оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает, основательно, надежно, уверенно», — резюмировал глава Минобороны РФ.

Ранее Сергею Шойгу в ходе посещения международного военно-технического форума «Армия-2022» представили перспективные образцы вооружений, в частности, систему с искусственным интеллектом (ИИ) для преодоления противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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