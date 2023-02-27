Российские военные досрочно получили комплексы «Тор»

Гендиректор ИЭМЗ Зиятдинов: в 2022 году российским военным досрочно передали ЗРК «Тор»

Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) «Купол» в 2022 году досрочно передал российским военным зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор». Об этом гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, темпы роста производства в среднем составили 120 процентов. «Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства "Тор" — отгружены в войска досрочно», — сказал он.

Гендиректор предприятия отметил, что комплексы «Тор» подтвердили конкурентоспособность на мировом рынке вооружений. «Свидетельством этого стал рост поставок по линии военно-технического сотрудничества. Контракты с инозаказчиками исполнялись в полном соответствии с графиком», — сказал Зиятдинов.

Он добавил, что предприятие ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 70 темам. Значительная часть работ направлена на повышение характеристик ЗРК семейства «Тор»: обновление элементной базы, доработка программного обеспечения, модернизация узлов и приборов в составе комплекса.

Ранее в феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу.

В том же месяце военный эксперт Алексей Анпилогов сообщил, что российские ЗРК «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» способны сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS.