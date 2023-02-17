Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 17 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о не имеющем конкурентов ЗРК

Эксперт Михайлов заявил, что модуль ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить на любую платформу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боевой модуль российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу, а сам он практически не имеет конкурентов. Об этом ТАСС в ходе международной выставки Aero India 2023, проходящей в индийском Бангалоре, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, боевой модуль ЗРК можно установить, в частности, на крыши здания и железнодорожные платформы. «Дальше он автономно работает, его радар находит цели, расчет либо самостоятельно, либо автономно поражает эти цели», — сказал военный эксперт.

Михайлов добавил, что комплекс «Тор-М2КМ» может прикрывать объекты на площади в десятки квадратных километров.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
В России сравнили ЗРС «Витязь» с американским комплексом Patriot
В России сравнили ЗРС «Витязь» с американским комплексом Patriot
Сегодня

«Так что это очень эффективный и перспективный комплекс. Разработать и создать такой комплекс с нуля и конкурировать с ним очень сложно, проще его купить у России и использовать по назначению», — заключил эксперт.

В феврале Михайлов сказал, что российская зенитная ракетная система (ЗРС) «Витязь» будет дешевле, чем американский ЗРК Patriot.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В МИД России ответили на заявление Нуланд о Крыме
Захарова потребовала от США предоставить факты по делу «Северных потоков»
Вероятность вступления США и Китая в войну из-за Тайваня оценили
Военный ВСУ пожаловался на работу танка вдвое старше его
Названы округа Москвы с большим интересом к новостройкам
МИД призвал планирующих рожать в Аргентине россиянок просчитывать риски
Девочка оставила в МФЦ записку с сообщением об изнасиловании
В МИД оценили призыв США к американцам покинуть Россию
Белоруссия исключила сифилис и COVID-19 из списка опасных заболеваний
В МИД России предупредили Бангладеш о последствиях присоединения к санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.