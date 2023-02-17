В России рассказали о не имеющем конкурентов ЗРК

Эксперт Михайлов заявил, что модуль ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить на любую платформу

Боевой модуль российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу, а сам он практически не имеет конкурентов. Об этом ТАСС в ходе международной выставки Aero India 2023, проходящей в индийском Бангалоре, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, боевой модуль ЗРК можно установить, в частности, на крыши здания и железнодорожные платформы. «Дальше он автономно работает, его радар находит цели, расчет либо самостоятельно, либо автономно поражает эти цели», — сказал военный эксперт.

Михайлов добавил, что комплекс «Тор-М2КМ» может прикрывать объекты на площади в десятки квадратных километров.

«Так что это очень эффективный и перспективный комплекс. Разработать и создать такой комплекс с нуля и конкурировать с ним очень сложно, проще его купить у России и использовать по назначению», — заключил эксперт.

В феврале Михайлов сказал, что российская зенитная ракетная система (ЗРС) «Витязь» будет дешевле, чем американский ЗРК Patriot.