Названо преимущество российских систем ПВО над западными

Аналитик Анпилогов рассказал о способности ЗРК «Тор» и «Панцирь» сбивать ракеты HIMARS

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» способны сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Преимущество российских систем противовоздушной обороны (ПВО) назвал военный эксперт Алексей Анпилогов, передает РИА ФАН.

«Задача борьбы с реактивными снарядами от HIMARS, которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские "Панцири" и "Торы" на Украине, западные системы не могут делать в принципе», — рассказал он.

По словам аналитика, в ходе совершенствования ЗРК «Тор» российские инженеры увеличивают количество поражаемых комплексом целей. Он подчеркнул, что важно обеспечить насыщение армии этими системами.

Ранее заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал, что ЗРК «Тор» смогут противостоять РСЗО HIMARS после доработки.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российскую систему ПВО в зоне проведения спецоперации усилят новейшими ЗРПК «Панцирь-СМ», которые могут на большей дальности уничтожать дроны и снаряды РСЗО.