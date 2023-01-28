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04:00, 28 января 2023Наука и техника

Стало известно об усилении российской системы ПВО в зоне проведения спецоперации

РИА Новости: российскую систему ПВО в зоне спецоперации усилят комплексами «Панцирь-СМ»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в скором времени будет усилена новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-СМ», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Планируется, что в ближайшее время в зону проведения СВО для усиления системы ПВО будет отправлена партия зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в новейшей модификации — "Панцирь-СМ"», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что данный вид вооружений может на гораздо большей дальности уничтожать вражеские беспилотники и реактивные снаряды, а также снаряды американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, новые ЗРПК будут оснащены мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемыми снарядами РСЗО типа «Град».

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер пообещала, что США обязательно отреагируют на скорую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине. По ее словам, в настоящее время Вашингтон рассматривает различные варианты действий.

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Марина Совина
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