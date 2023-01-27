США пообещали отреагировать на годовщину спецоперации на Украине

США пообещали отреагировать на годовщину начала спецоперации России на Украине

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер пообещала, что США обязательно отреагируют на скорую годовщину начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. По ее словам, в настоящее время Вашингтон рассматривает различные варианты действий, сообщает ТАСС.

«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома не стала приводить какие-либо детали, но уточнила, что на сегодняшний день продолжается обсуждение разных вариантов действий США. Она добавила, что американский президент Джо Байден не планирует посещать какие-либо европейские страны в связи с годовщиной спецоперации.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация в стране выходит из-под контроля главы государства Владимира Зеленского. По его словам, Минобороны США вместе с Госдепом создали специальную группу для расследования и аудита передачи всех средств, техники и других материалов из Вашингтона в Киев.