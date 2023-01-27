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22:24, 27 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о недовольстве Запада Зеленским

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский теряет контроль над Украиной из-за недоверия Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация в стране выходит из-под контроля главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что Зеленский теряет контроль над Украиной, поскольку Запад проявляет недоверие к его действиям. По его словам, Минобороны США вместе с Госдепом создали специальную группу для расследования и аудита передачи всех средств, техники и других материалов из Вашингтона в Киев. В состав комиссии в том числе войдут следователи по уголовным делам.

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Экс-советник Кучмы добавил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала формирование аудиторской группы из двух международных юридических компаний. «То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно», — заключил Соскин.

Ранее в США призвали провести аудит выделенных Украине денег. С такой инициативой выступила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт. «Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного [президентом США] Джо Байденом на Украину, срочно!» — написала она.

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Марина Совина
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