В США призвали провести аудит выделенных Украине денег

Конгрессвумен Боберт призвала проверить помощь США Украине из-за новостей о коррупции

Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США необходимо провести полный аудит выделенных Украине денег. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Боберт призвала провести аудит выделенной США помощи Украине на фоне новостей о коррупции и об отставках чиновников страны. «Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!» — написала она.

Под публикацией конгрессвумен опубликовала ссылку на сообщение портала NBC News о подробностях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.

Ранее Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию.