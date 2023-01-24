Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 24 января 2023Мир

В США призвали провести аудит выделенных Украине денег

Конгрессвумен Боберт призвала проверить помощь США Украине из-за новостей о коррупции
Лорен Боберт

Лорен Боберт. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США необходимо провести полный аудит выделенных Украине денег. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Боберт призвала провести аудит выделенной США помощи Украине на фоне новостей о коррупции и об отставках чиновников страны. «Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!» — написала она.

Под публикацией конгрессвумен опубликовала ссылку на сообщение портала NBC News о подробностях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.

Ранее Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
Названы сроки начала работы нового посла США в России
Медведев призвал остановить тиканье ядерных часов
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации
Фитнес-тренер развеяла миф об увеличении груди без операций
В США призвали провести аудит выделенных Украине денег
В США назвали число танков Abrams для Украины
США заявили о готовности Финляндии и Швеции войти в НАТО
Под Соледаром ликвидировали двух воевавших на стороне ВСУ британских наемников
Билл Гейтс заявил о невозможности достичь целей ООН к 2030 году из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.