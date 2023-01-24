Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина обладает высоким уровнем коррумпированности. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
Грин назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира и подчеркнула, что конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию. Она также проводить аудит помощи, которую получает Киев.
«Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?» — задумалась конгрессвумен.
Ранее Грин раскритиковала идею передачи американских танков Украине, которую выдвинул ее однопартиец Линдси Грэм. Грин выразила недовольство, что Вашингтон поддерживает Киев вместо того, чтобы отправить военную технику к южной границе США.