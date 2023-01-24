Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира

Конгрессвумен США Грин назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина обладает высоким уровнем коррумпированности. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Грин назвала Украину одной из самых коррумпированных стран мира и подчеркнула, что конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию. Она также проводить аудит помощи, которую получает Киев.

«Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?» — задумалась конгрессвумен.

Ранее Грин раскритиковала идею передачи американских танков Украине, которую выдвинул ее однопартиец Линдси Грэм. Грин выразила недовольство, что Вашингтон поддерживает Киев вместо того, чтобы отправить военную технику к южной границе США.