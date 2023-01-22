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11:53, 22 января 2023Мир

В Конгрессе раскритиковали идею передачи американских танков Украине

Конгрессвумен Грин раскритиковала идею республиканца Грэма передать танки Abrams Украине

Фото: Shutterstock

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею своего однопартийца Линдси Грэма передать американские танки Abrams Украине. Свое мнение американский политик выразила на странице в Twitter.

Конгрессвумен отреагировала на пост сенатора Грэма о том, что республиканцы и демократы преследуют общую цель — помочь Украине в конфликте с Россией. «Для достижения этой цели украинским военным нужны танки», — подчеркнул Грэм, указывая на необходимость передачи военной техники Киеву. Республиканец также призвал Германию незамедлительно передать украинской стороне немецкие танки Leopard, а администрацию США — американские танки Abrams.

Грин возмутилась, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву вместо того, чтобы отправить военную технику к южной границе США, где, по ее словам, каждый день страна подвергается вторжению, а американцев убивают в рекордных количествах.

«Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написала она.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планируют поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.

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Варвара Кошечкина
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