В Конгрессе раскритиковали идею передачи американских танков Украине

Конгрессвумен Грин раскритиковала идею республиканца Грэма передать танки Abrams Украине

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала идею своего однопартийца Линдси Грэма передать американские танки Abrams Украине. Свое мнение американский политик выразила на странице в Twitter.

Конгрессвумен отреагировала на пост сенатора Грэма о том, что республиканцы и демократы преследуют общую цель — помочь Украине в конфликте с Россией. «Для достижения этой цели украинским военным нужны танки», — подчеркнул Грэм, указывая на необходимость передачи военной техники Киеву. Республиканец также призвал Германию незамедлительно передать украинской стороне немецкие танки Leopard, а администрацию США — американские танки Abrams.

Грин возмутилась, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву вместо того, чтобы отправить военную технику к южной границе США, где, по ее словам, каждый день страна подвергается вторжению, а американцев убивают в рекордных количествах.

«Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написала она.

Ранее сообщалось, что Берлин задумался о поставках Украине 19 танков Leopard. Машины планируют поставить из запасов Вооруженных сил Германии. Всего у бундесвера в наличии есть 312 танков Leopard, 99 из которых с мая 2022 года находились в ремонте, а один списали.