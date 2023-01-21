ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard из запасов бундесвера

Spiegel: Германия может передать Украине 19 танков Leopard из запасов бундесвера

Власти ФРГ задумались о поставках Украине 19 танков Leopard из собственных запасов Вооруженных сил страны, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что у Минобороны страны с лета прошлого года имеется список разных моделей данного вида техники, в котором указано, какие из них в случае необходимости могут быть переданы Киеву. Всего, по данным издания, у Бундесвера в наличии имеется 312 танков Leopard, 99 из которых с мая прошлого года находились в ремонте, а один списали.

Источник рассказал, что из оставшихся 212 единиц техники моделей 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В Украине могут передать лишь 19 танков Leopard 2А5, которые в настоящее время используются для представления сил противника на военных учениях, имитируя вражескую технику. Он пояснил, что немецкие военные могут обойтись без них, поскольку эти танки используют лишь в учебных целях.

Ранее глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard для выяснения, сколько машин можно выделить Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий.