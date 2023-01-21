Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 21 января 2023Мир

В Германии встревожились из-за заявления по танкам Leopard для Украины

FT: депутат Штрак-Циммерман встревожилась заявлением Минобороны о танках Leopard для Киева

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard для выяснения, сколько машин можно выделить Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Financial Times (FT).

По словам депутата, «тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев» после начала российской спецоперации на Украине.

Во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подтвердил журналистам, что возможная отправка танков Leopard Киеву действительно обсуждалась, однако «среди партнеров нет единого мнения». Писториус признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение, однако заверил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

Писториус официально вступил в должность министра обороны ФРГ 19 января: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
«Ювентус» наказали по делу о финансовых махинациях
Мороз и гололедицу пообещали москвичам синоптики
В ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома
Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в Иркутской области
Расшифрована фраза Месси перед решающим пенальти на ЧМ-2022
В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву
В Германии встревожились из-за заявления по танкам Leopard для Украины
Названо имя следующего премьера Новой Зеландии
Суд заочно арестовал экс-главу центра им. Хруничева по делу о хищении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.