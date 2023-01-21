В Германии встревожились из-за заявления по танкам Leopard для Украины

FT: депутат Штрак-Циммерман встревожилась заявлением Минобороны о танках Leopard для Киева

Заявление Минобороны Германии о намерении проверить запасы танков Leopard для выяснения, сколько машин можно выделить Украине, вызывает тревогу из-за запоздалости таких действий. Об этом заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет Financial Times (FT).

По словам депутата, «тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев» после начала российской спецоперации на Украине.

Во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подтвердил журналистам, что возможная отправка танков Leopard Киеву действительно обсуждалась, однако «среди партнеров нет единого мнения». Писториус признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение, однако заверил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

Писториус официально вступил в должность министра обороны ФРГ 19 января: он принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт.

