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11:52, 19 января 2023Мир

Новый министр обороны Германии принес присягу и вступил в должность

Борис Писториус принес присягу и официально вступил в должность министра обороны Германии

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Борис Писториус официально вступил в должность министра обороны ФРГ: он принес принес присягу в Бундестаге в качестве преемника ушедшей в отставку Кристины Ламбрехт. Об этом пишет Reuters.

«Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе, оберегать его от ущерба, блюсти и защищать основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому», — сказал Писториус во время присяги. Председатель Бундестага Бербель Бас поздравила министра со вступлением в должность, пожелав ему успехов в новой работе.

Сегодня же, 19 января, он должен встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а в пятницу — с руководителями оборонных ведомств из примерно 50 стран НАТО. Они соберутся на немецкой авиабазе Раммштайн, чтобы обсудить, как поставить Киеву больше оружия.

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Елизавета Наумова
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