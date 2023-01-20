Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус: НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard для ВСУ

Вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard поднимался во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украину (ВСУ). Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Есть веские причины для поставок [танков], и есть веские причины против, и ввиду всей ситуации с войной, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все "за" и "против"», — прокомментировал министр.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрай опроверг указанную информацию. «Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — подчеркнул он.