Ультиматум Шольца о поставке танков Аbrams на Украину опровергли

Кабмин ФРГ опроверг ультиматум Шольца о поставке танков Аbrams на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не выдвигал ультиматум президенту США Джо Байдену об обязательной поставке на Украину американских танков Abrams взамен предоставление Киеву немецких Leopard. Такое опровержение дал на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

«Я читал сообщение об этом. Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — подчеркнул он.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

