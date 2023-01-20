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14:13, 20 января 2023Мир

Ультиматум Шольца о поставке танков Аbrams на Украину опровергли

Кабмин ФРГ опроверг ультиматум Шольца о поставке танков Аbrams на Украину

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не выдвигал ультиматум президенту США Джо Байдену об обязательной поставке на Украину американских танков Abrams взамен предоставление Киеву немецких Leopard. Такое опровержение дал на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

«Я читал сообщение об этом. Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — подчеркнул он.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на свои источники, написала на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

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Анжелика Бережная
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