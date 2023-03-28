Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB

Минобороны России впервые заявило о сбитом системой ПВО снаряде GLSDB в зоне спецоперации

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила снаряд GLSDB в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам впервые сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве не уточнили, где конкретно был перехвачен снаряд. Помимо этого, за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) зимой вошли в новый пакет помощи Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя «умную» авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

В связи с поставкой американских бомб Украине эксперты высказывали мнения, что на этом фоне Россия может изменить тактику ведения боевых действий в зоне СВО. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко счел, что из-за поставок GLSDB российским силам придется адаптироваться, перемещая военные объекты еще дальше от линии соприкосновения.