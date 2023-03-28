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14:47, 28 марта 2023Россия

Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB

Минобороны России впервые заявило о сбитом системой ПВО снаряде GLSDB в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила снаряд GLSDB в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам впервые сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве не уточнили, где конкретно был перехвачен снаряд. Помимо этого, за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) зимой вошли в новый пакет помощи Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя «умную» авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

В связи с поставкой американских бомб Украине эксперты высказывали мнения, что на этом фоне Россия может изменить тактику ведения боевых действий в зоне СВО. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко счел, что из-за поставок GLSDB российским силам придется адаптироваться, перемещая военные объекты еще дальше от линии соприкосновения.

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Анастасия Шейкина
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