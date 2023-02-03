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09:21, 3 февраля 2023Наука и техника

Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб

Reuters: Россия может изменить тактику СВО из-за поставок Украине бомб GLSDB

Фото: РИА Новости

Россия может изменить тактику ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), поскольку Украине могут поставить самонаводящиеся бомбы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Об этом стало известно Reuters от опрошенных экспертов.

Агентство напоминает, что дальность GLSDB превышает 150 километров.

По мнению эксперта по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, Киев выиграет от поставок самонаводящихся ракет, которые «заставят русских гадать», каким образом они будут применяться Киевом.

Военный эксперт Александра Мусиенко уверен, что из-за поставок GLSDB российским силам придется адаптироваться, перемещая военные объекты еще дальше от линии соприкосновения.

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О том, что США могут передать Украине GLSDB, Reuters сообщило 1 февраля.

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Иван Потапов
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