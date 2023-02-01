США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB

Reuters: США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета помощи

США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB («бомбы малого диаметра наземного базирования», Ground Launched Small Diameter Bomb) в рамках нового пакета военной помощи на более чем 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Агенство отмечает, что дальность действия снарядов GLSDB, управляемых с помощью системы GPS, составляет более 150 километров, что позволит Вооруженным силам Украины наносить удары по российскому тылу. При этом Киеву было отказано в поставках ракет дальностью действия 300 километров.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.