Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности

Reuters: ракеты большей дальности могут впервые войти в пакет военной помощи США Украине

США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

По их словам, в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Однако источники агентства затруднились уточнить, о каких именно ракетах идет речь.

Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

Киев захотел ракеты ATACMS

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS (Army Tactical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс — прим.«Ленты.ру»). Он подчеркнул, что и его команда делают все для того, чтобы их партнеры как можно скорее начли поставки ATACMS и другого подобного оружия. Украинский лидер назвал их «жизненно необходимыми».

Ракеты ATACMS являются боеприпасом для уже поставляемых Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ранее Вашингтон отказывался от передачи этих ракет Украине из опасений, что Вооруженные силы Украины будут их использовать для нанесения ударов по территории России.

Впрочем, в США звучали доводы в пользу поставок дальнобойных ракет Украине. В частности, председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) сказал, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. До этого он призвал администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией».

Запад согласился дать Украине танки

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. По словам Байдена, этот шаг рекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». При этом президент отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

В тот же день Германия одобрила поставки Украине танков Leopard. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Также пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Кроме Германии, еще ряд европейских стран решили поделиться «Леопардами» с Украиной, а Британия пообещала отправить на Украину эскадрон (батальон) танков Challenger 2.

На Украине заявили о способности выбить у Запада любое оружие

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал о способности Киева получить от Запада любое оружие, кроме ядерного. «Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник. По его словам, теперь Украина рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.

30 января стало известно о готовности Польши передать истребители F-16 Украине. Киев сообщил, что имеет «позитивные сигналы» от Варшавы по этому вопросу.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет поставлять украинским военным F-16. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он ответил категоричным «Нет».