В Британии назвали дату начала обучения ВСУ на танках Challenger 2

Замглавы Минобороны Британии Чак: обучение ВСУ на танках Challenger 2 начнется 30 января

Обучение танковых экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы на танках Challenger 2 стартует 30 января. О дате начала мероприятий по подготовке заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак, сообщает Reuters.

«Что касается вопроса обучения [танковых экипажей и обслуживающего персонала ВСУ], оно начнется на следующей неделе, в понедельник. Меня спросили, когда вооружение будет в театре военных действий. Планируется, что это произойдет в конце марта», — заявил замглавы Минобороны Британии во время выступления в парламенте.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что помимо танков Лондон поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.