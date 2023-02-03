США выделят Украине 2,2 миллиарда долларов

США направят Украине военную помощь с комплексами HAWK на сумму 2,2 миллиарда долларов

США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

США также направят Киеву дальнобойные снаряды GLSDB. Другие подробности о том, что еще войдет в пакет помощи на 2,2 миллиарда, не приводятся.

Ранее сообщалось, что Швеция поставит ФРГ ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украине. В этом году Берлин планирует передать Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к первой, поступившей на Украину в октябре 2022-го.

Евросоюз также анонсировал финансовую помощь Украине для разминирования территорий. Так, блок выделит Киеву 25 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию там, где сохраняется такая угроза.