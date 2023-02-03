Швеция поставит Германии ракеты для ПВО на Украине

Bloomberg: Швеция поставит ФРГ ракеты и пусковые установки для ПВО IRIS-T на Украине

Швеция поставит ФРГ ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия попросила Швецию предоставить пусковые установки, совместимые с системой IRIS-T, заявили источники на условиях анонимности, поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер. Переговоры также могут сделать возможной отправку большего количества боеприпасов для систем IRIS-T, передаваемых Киеву», — сказано в материале агентства.

Также отмечается, что в 2023 году Берлин планирует передать Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к первой, поступившей на Украину в октябре 2022 года.

Ранее Европейский союз анонсировал финансовую помощь Украине для разминирования территорий. В частности, блок выделит Киеву 25 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию там, где сохраняется такая угроза.