ЕС выделит Украине 25 миллионов евро на разминирование

Боррель заявил о выделении Украине 25 миллионов евро на разминирование территорий

Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на разминирование территорий. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы предоставим до 25 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию на этих территориях, где сохраняется угроза», — сообщил он. Боррель указал, что защита гражданских лиц является приоритетом ЕС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз всегда готов к мирным переговорам по Украине. Вместе с тем он отметил, что, пока Москва проявляет упорство и ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — предоставить Киеву средства.

В декабре 2022-го постоянные представители стран Европейского союза единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.