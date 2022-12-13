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02:14, 13 декабря 2022Мир

Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро

Постоянные представители стран ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) единогласно одобрили выделение Украине 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Чехии в ЕС.

«Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году», — говорится в сообщении.

10 декабря сообщалось, что совет ЕС согласовал необходимый пакет документов для выделения Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.

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Марина Совина
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