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20:41, 10 декабря 2022Мир

ЕС согласовал выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро

Совет Евросоюза согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) согласовал необходимый пакет документов для выделения Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном на сайте законодательного органа.

Отмечается, что предложение о предоставлении кредитной поддержки Украине было принято Советом в субботу, 10 декабря, в письменной форме и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе. Кредит, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 миллиардов евро и будет иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.

«Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года», — приводятся слова министра финансов Чехии Збынека Станюры.

Ранее 10 декабря сообщалось, что Марокко предоставит Украине военную помощь, передав ей запчасти для танков Т-72. Таким образом, государство станет первым из стран Африки, которое поддержит Киев вооружением.

Также 9 декабря стало известно, что Болгария впервые направит военную помощь Украине. Хотя список вооружений засекречен, правительственные чиновники заявили, что пакет помощи будет включать в основном легкое вооружение и боеприпасы.

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Варвара Кошечкина
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