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13:01, 10 декабря 2022Мир

Марокко первой из стран Африки предоставит военную помощь Украине

Марокко станет первой страной Африки, которая передаст Украине военную помощь

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Марокко предоставит Украине военную помощь, передав ей запчасти для танков Т-72, — государство станет первым из стран Африки, которое поддержит Киев вооружением. Об этом пишет французская газета Le journal de l'Afrique.

Издание уточняет, что запчасти для танков Киеву передадут по рекомендации США. В свою очередь, Africa Intelligence пишет, что в условиях строжайшей секретности Вашингтону удалось убедить Рабат поставлять запасные части для танков Т-72 в Киев.

9 декабря стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skynex общей стоимостью 182 миллиона евро. Система сбивает атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами.

В тот же день сообщалось, что Болгария впервые направит военную помощь Украине. Хотя список вооружений засекречен, правительственные чиновники заявили, что пакет помощи будет включать в основном легкое вооружение и боеприпасы.

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Анастасия Шейкина
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