Пентагон подтвердил передачу ВСУ нового высокоточного вооружения

Politico: Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных снарядов GLSDB

Министерство обороны США подтвердило передачу Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

Как сообщили источники, новые высокоточные бомбы дальнего действия могут прибыть на Украину уже в среду. Украина станет первой страной, которая получит данные снаряды.

В Пентагоне не стали называть точные сроки поставок GLSDB. «Я обговорю с Украиной публичное обсуждение любых поставок. Но мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что страна получит и будет готова использовать возможности, которые мы им предоставляем, и как можно быстрее», — заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Отмечается, что снаряд GLSDB представляет собой бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. При этом данные боеприпасы еще не поступили на вооружение армии США.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что переданные Вашингтоном Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. Она ответила на вопрос журналистов о поставках вооружения.

