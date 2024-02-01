Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 1 февраля 2024Мир

Пентагон подтвердил передачу ВСУ нового высокоточного вооружения

Politico: Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных снарядов GLSDB

Изображение: Saab

Министерство обороны США подтвердило передачу Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

Как сообщили источники, новые высокоточные бомбы дальнего действия могут прибыть на Украину уже в среду. Украина станет первой страной, которая получит данные снаряды.

В Пентагоне не стали называть точные сроки поставок GLSDB. «Я обговорю с Украиной публичное обсуждение любых поставок. Но мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что страна получит и будет готова использовать возможности, которые мы им предоставляем, и как можно быстрее», — заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Отмечается, что снаряд GLSDB представляет собой бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок. При этом данные боеприпасы еще не поступили на вооружение армии США.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что переданные Вашингтоном Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. Она ответила на вопрос журналистов о поставках вооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такая работа». Раскрыто содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

      Сжегшего российский паспорт певца отправили на психологическую экспертизу

      Названа предполагаемая цель перехваченных в Нижегородской области БПЛА

      Бывший премьер Украины связал вопрос отставки Залужного с волей американцев

      Генная терапия замедлила опасное для жизни заболевание сердца

      Американский сенатор предсказал начало войны США с Ираном

      В Таиланде захотели продлить 90-дневный безвиз для россиян

      Отчисленный с минимальным баллом в истории сын бойца СВО сможет поступить снова

      В России назвали цель учений НАТО Steadfast Defender 2024

      Пентагон подтвердил передачу ВСУ нового высокоточного вооружения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше