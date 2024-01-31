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00:04, 1 февраля 2024Мир

В США рассказали о поставках высокоточных бомб Украине

Нуланд: переданные США Украине высокоточные бомбы GLSDB уже в пути
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Kirill Chubotin / Global Look Press

Передаваемые Вашингтоном Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет РИА Новости.

Она ответила на вопрос журналистов о поставках вооружения. «Бомбы малого диаметра в пути на фронт», — рассказала политик.

Во вторник, 30 января, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине снаряды GLSDB, но не стал уточнять сроки. По его словам, Соединенные Штаты отказываются подтверждать конкретные даты «по соображениям оперативной безопасности».

Пентагон рассчитывает, что Киев получит снаряды в начале 2024 года.

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      Марина Совина
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