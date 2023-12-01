Стало известно о переносе США срока поставок Украине управляемых снарядов

Reuters: США перенесли сроки поставки Киеву снарядов GLSDB на 2024 год

Соединенные Штаты перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 километров, на 2024 год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны США.

Издание напомнило, что с предложением приобрести у администрации США планирующие высокоточные дальнобойные реактивные снаряды обратилась компания Boeing осенью прошлого года. Сообщалось, что Украина получит их весной 2023 года. Однако в феврале газета Politico сообщила, что поставка состоится не раньше конца 2023 года.

По словам собеседника агентства, в декабре ожидаются испытания GLSDB. Пентагон рассчитывает, что Киев получит снаряды в начале 2024 года.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что американские управляемые бомбы GLSDB достаточно мобильны и имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) крайне сложным.