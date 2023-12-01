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01:56, 1 декабря 2023Мир

Стало известно о переносе США срока поставок Украине управляемых снарядов

Reuters: США перенесли сроки поставки Киеву снарядов GLSDB на 2024 год

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Соединенные Штаты перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 160 километров, на 2024 год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Минобороны США.

Издание напомнило, что с предложением приобрести у администрации США планирующие высокоточные дальнобойные реактивные снаряды обратилась компания Boeing осенью прошлого года. Сообщалось, что Украина получит их весной 2023 года. Однако в феврале газета Politico сообщила, что поставка состоится не раньше конца 2023 года.

По словам собеседника агентства, в декабре ожидаются испытания GLSDB. Пентагон рассчитывает, что Киев получит снаряды в начале 2024 года.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что американские управляемые бомбы GLSDB достаточно мобильны и имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) крайне сложным.

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      Марина Совина
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