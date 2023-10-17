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14:58, 17 октября 2023Наука и техника

Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

Полковник Матвийчук: американские бомбы GLSDB не несут критичной угрозы
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Американские управляемые бомбы GLSDB достаточно мобильны и имеют специальные помехоустойчивые устройства, что делает их перехват с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) крайне сложным. Тем не менее, российские ПВО успешно справились с этой задачей. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Эти бомбы не просто сбрасывают с самолетов, ими также можно выстреливать с помощью систем HIMARS. Они достаточно мобильные, помехозащитные и могут нанести серьезный ущерб», — сказал полковник.

По его словам, GLSDB проблема перехвата этих снарядов теперь должна быть решена. Бомбы все еще представляют некоторую угрозу, но не критичную.

«Дело в том, что бомбы GLSDB выполняют задачи по меняющейся геометрии полета, имеют помехоустойчивые электронные устройства», — уточнил Матвийчук.

Ранее в Минобороны заявили, что российские ПВО за сутки перехватили в зоне украинского конфликта пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB. Кроме того, были уничтожены 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогорловки, Васильевки и Сватова Луганской народной республики, Берестового Донецкой народной республики, Новой Тарасовки Харьковской области, а также Песчановки и Саги Херсонской области.

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