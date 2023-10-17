Российские средства ПВО перехватили американские управляемые бомбы GLSDB

Минобороны заявило о перехвате средствами ПВО четырех американских бомб GLSDB

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в зоне спецоперации пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогорловки, Васильевки и Сватова Луганской народной республики, Берестового Донецкой народной республики, Новой Тарасовки Харьковской области, а также Песчановки и Саги Херсонской области.

Конашенков добавил, что, помимо этого, система ПВО сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Впервые о перехвате снарядов GLSDB в зоне спецоперации Минобороны России заявило 28 марта. Эти самонаводящиеся ракеты вошли в пакет помощи, переданной Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя «умную» авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков, посредством GLSDB ВСУ пытаются подавить российскую систему. Он также объяснил, что снаряд является гибридом ракетного двигателя боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемой бомбы GBU-39.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что траектория GLSDB читаема для российских систем ПВО. По его оценке, успех перехвата GLSDB зависит от количества выпущенных боеприпасов.