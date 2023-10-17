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14:15, 17 октября 2023Россия

Российские средства ПВО перехватили американские управляемые бомбы GLSDB

Минобороны заявило о перехвате средствами ПВО четырех американских бомб GLSDB

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в зоне спецоперации пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 34 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогорловки, Васильевки и Сватова Луганской народной республики, Берестового Донецкой народной республики, Новой Тарасовки Харьковской области, а также Песчановки и Саги Херсонской области.

Конашенков добавил, что, помимо этого, система ПВО сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Впервые о перехвате снарядов GLSDB в зоне спецоперации Минобороны России заявило 28 марта. Эти самонаводящиеся ракеты вошли в пакет помощи, переданной Украине со стороны США. Снаряды представляют из себя «умную» авиабомбу с двигателем, дальность стрельбы которой достигает 150 километров.

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Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков, посредством GLSDB ВСУ пытаются подавить российскую систему. Он также объяснил, что снаряд является гибридом ракетного двигателя боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемой бомбы GBU-39.

Кроме того, Леонков подчеркнул, что траектория GLSDB читаема для российских систем ПВО. По его оценке, успех перехвата GLSDB зависит от количества выпущенных боеприпасов.

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    Сергей Истомин
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