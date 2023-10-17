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14:15, 17 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении украинского вертолета Ми-8

Минобороны отчиталось о сбитом средствами ПВО украинском вертолете Ми-8

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

Там не уточнили, где конкретно удалось поразить вертолет противника. Помимо Ми-8 средства ПВО перехватили пять оперативно-тактических ракет, четыре управляемые бомбы GLSDB, которые производятся в США, а также 34 беспилотника на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Херсонской областях.

Ранее в оборонном ведомстве отчитывались, что системы ПВО сбили два украинских истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25. Самолеты были уничтожены в районе Архангельского Херсонской области, а также в небе над Дмитровкой и Звонецким Днепропетровской области.

За сентябрь, согласно данным министра обороны Сергея Шойгу, российские военнослужащие поразили 2700 единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе иностранной. Среди них, в частности, два танка Leopard и английский танк Challenger.

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    Анастасия Шейкина
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