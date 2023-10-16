Российские средства ПВО сбили два истребителя и штурмовик ВСУ

Минобороны России заявило о двух сбитых самолетах Миг-29 и одном Су-25 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации ведомства, самолеты были уничтожены в районе Архангельского Херсонской области, а также в небе над Дмитровкой и Звонецким Днепропетровской области.

Кроме того, средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Конашенков добавил, что также был уничтожен 31 беспилотник ВСУ в районе Берестового, Белогоровки, Василевки и Еленовки Донецкой народной республики, Каменсокого и Мирного Запорожской области и возле населенных пунктов Алешки и Крынки Херсонской области.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в сентябре российские войска уничтожили более 2700 единиц вооружения и техники ВСУ, в том числе и иностранной, среди которой насчитывается семь боевых машин пехоты из США Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Польши, США, Германии и Франции, а также два танка Leopard и английский танк Challenger.