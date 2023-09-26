Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за месяц свыше 17 тысяч военных

За текущий месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 17 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в сентябре также было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе и иностранной, среди которой насчитывается семь боевых машин пехоты из США Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Польши, США, Германии и Франции, а также два танка Leopard и английский танк Challenger.

Шойгу также заявил об отсутствии значимых результатов контрнаступления Киева.

12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства допустил, что для восполнения утраченных ресурсов Киев может возобновить переговоры.

По мнению Путина, Украина кидает бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это «не их люди». .

