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13:12, 26 сентября 2023Россия

Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за месяц свыше 17 тысяч военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

За текущий месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 17 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в сентябре также было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе и иностранной, среди которой насчитывается семь боевых машин пехоты из США Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Польши, США, Германии и Франции, а также два танка Leopard и английский танк Challenger.

Шойгу также заявил об отсутствии значимых результатов контрнаступления Киева.

12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства допустил, что для восполнения утраченных ресурсов Киев может возобновить переговоры.

По мнению Путина, Украина кидает бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это «не их люди». .

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    Сергей Истомин
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