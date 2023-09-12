Путин озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

Путин заявил, что ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства назвал потери противника большими, допустив, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контраступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — подытожил Путин.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. По итогам первых дней в Москве констатировали его неудачу. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины «захлебываются». По его мнению, неудачи на поле боя вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Российские войска активно действуют на всей линии боевого соприкосновения, отчитывался глава Минобороны и подчеркивал, что в попытках скрыть провал своих действий украинские войска начали атаковать гражданские объекты и выдавать их за победы. Высокие потери Украины связаны с уничтожением бронетехники на дальних подступах, объясняли в оборонном ведомстве..

