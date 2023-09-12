Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 12 сентября 2023Россия

Путин озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

Путин заявил, что ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства назвал потери противника большими, допустив, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контраступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — подытожил Путин.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. По итогам первых дней в Москве констатировали его неудачу. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины «захлебываются». По его мнению, неудачи на поле боя вынудили Украину совершить диверсию на Каховской гидроэлектростанции.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Российские войска активно действуют на всей линии боевого соприкосновения, отчитывался глава Минобороны и подчеркивал, что в попытках скрыть провал своих действий украинские войска начали атаковать гражданские объекты и выдавать их за победы. Высокие потери Украины связаны с уничтожением бронетехники на дальних подступах, объясняли в оборонном ведомстве..

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

    Путин назвал количество уехавших из России артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости