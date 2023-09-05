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12:06, 5 сентября 2023Россия

Шойгу оценил ход контрнаступления ВСУ за три месяца

Шойгу заявил, что за три месяца контрнаступления Киев не достиг своих целей
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

За три месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли своих целей ни на одном из направлений. Об отсутствии успехов у Киева заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина пытается «вести так называемое контрнаступление», несмотря на колоссальные потери. При этом, подчеркнул Шойгу, российские войска активно действуют на всей линии боевого соприкосновения.

Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что за время контрнаступления потери Киева превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. В попытках скрыть провал своих действий, украинские войска начали атаковать гражданские объекты и выдавать их за победы, добавил министр.

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Накануне президент России Владимир Путин также оценил ход контрнаступления ВСУ. По его словам, «это не пробуксовка, это провал». Он выразил надежду, что в дальнейшем эта ситуация сохранится.

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    Сергей Истомин
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