Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу заявил, что с начала контрнаступления потери ВСУ превысили 66 тысяч бойцов

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) их потери превысили 66 тысяч человек. Такие цифры во время селекторного совещания озвучил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения», — пояснил он.

Помимо того, по словам министра, за месяц были сбиты 159 летательных аппаратов и 13 крылатых ракет. Шойгу добавил, что украинские войска в попытках скрыть провал контрнаступления начали атаковать гражданские объекты и выдавать это за победы.

Накануне президент России Владимир Путин оценил ход контрнаступления Украины одной фразой: «Это не пробуксовка, это провал». Затем Сергей Шойгу подтвердил слова главы государства и заявил о провале контрнаступления.