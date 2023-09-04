Шойгу заявил о провале контрнаступления Украины

Глава Минобороны России Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин оценил ход контрнаступления Украины одной фразой: «Это не пробуксовка, это провал».

В июле глава Шойгу заявлял, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Затем в августе он рассказал, что противник не может добиться успехов в «разрекламированном контрнаступлении» благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям российских военнослужащих.