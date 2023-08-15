Шойгу назвал не дающие Украине добиться успеха в контрнаступлении факторы

Шойгу: подготовка бойцов ВС РФ не дает ВСУ добиться успеха в контрнаступлении

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России имеют высокий уровень боевой подготовки, а также ведут слаженные и умелые действия на поле боя. Именно эти факторы не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха в «разрекламированном контранступлении». Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Шойгу, российские военные не дают Украине реализовать планы и замыслы западных кураторов.

«Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов», — объявил глава российского оборонного ведомства.

Ранее и в США признали неудачи Украины в контрнаступлении. Как заявил экс-полковник ВВС США Седрик Лейтон, армия России достойно подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ.