Шойгу назвал не дающие Украине добиться успеха в контрнаступлении факторы
Бойцы Вооруженных сил (ВС) России имеют высокий уровень боевой подготовки, а также ведут слаженные и умелые действия на поле боя. Именно эти факторы не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха в «разрекламированном контранступлении». Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Шойгу, российские военные не дают Украине реализовать планы и замыслы западных кураторов.
«Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов», — объявил глава российского оборонного ведомства.
Ранее и в США признали неудачи Украины в контрнаступлении. Как заявил экс-полковник ВВС США Седрик Лейтон, армия России достойно подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ.