В США признали неудачи Украины в контрнаступлении

Экс-полковник США Лейтон заявил об окончательном провале контрнаступления ВСУ

Экс-полковник ВВС США Седрик Лейтон признал неудачи Украины в контрнаступлении, его слова приводит CNN.

«За восемь месяцев они (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») никуда не продвинулись, все статично», — заявил он.

По его словам, армия России достойно подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ. В частности, украинские войска не могут наступить из-за двойных и тройных линий обороны, объяснил Лейтон.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. По его словам, Украина взялась за невыполнимую миссию.