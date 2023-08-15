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09:55, 15 августа 2023Мир

В США признали неудачи Украины в контрнаступлении

Экс-полковник США Лейтон заявил об окончательном провале контрнаступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Экс-полковник ВВС США Седрик Лейтон признал неудачи Украины в контрнаступлении, его слова приводит CNN.

«За восемь месяцев они (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») никуда не продвинулись, все статично», — заявил он.

По его словам, армия России достойно подготовилась к попытке контрнаступления ВСУ. В частности, украинские войска не могут наступить из-за двойных и тройных линий обороны, объяснил Лейтон.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. По его словам, Украина взялась за невыполнимую миссию.

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    Виктория Кондратьева
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